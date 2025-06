El Gobierno de Ayuso plantea multar con 100.000 euros las manifestaciones y con 15.000 las pancartas no autorizados en universidades

El borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid, adelantado por 'El País' y al que ha tenido acceso laSexta, propone sanciones económicas por acciones como manifestaciones no autorizadas o impedir el acceso a instalaciones universitarias. Las multas oscilan entre 15.000 y 100.000 euros, recordando políticas de Donald Trump contra universidades prestigiosas. También se contemplan multas de 300 a 15.000 euros por colocar pancartas sin permiso y sanciones de hasta un millón de euros por no garantizar la libertad de expresión o cátedra. Desde Sol defienden que la ley protege derechos fundamentales y no contraviene normas estatales.