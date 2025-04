Así criticó Gervasio Deferr al sistema: "Tengo tres medallas olímpicas, ¿cómo puede ser que me queden 15 años de hipoteca?

En 2022, Jordi Évole entrevistó a Gervasio Deferr en Lo de Évole, donde el exgimasta se abrió como nunca asegurando que se vio desbordado por la fama que le comenzó a llegar. "Es muy de golpe y muy rápido. En cinco meses ya no estás", destacó Deferr, que también realizó una crítica al sistema, al que consideró "injusto":

"Tengo tres medallas olímpicas, ¿cómo puede ser que me queden 15 años de hipoteca?", se preguntó Deferr, que insistió en que no tenía "ningún sentido". Y es que Deferr explicó que no entendía cómo a otra gente que hacía cosas diferentes le pagaban "un dinero demencial". Además, el deportista español explicó que no quería "aparentar" y prefería estar con gente "llana".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.