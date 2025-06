Santos Cerdán, rotundo sobre el informe de la UCO: "No tengo ningún miedo. No tengo nada de lo que defenderme"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este miércoles que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal y que no tiene miedo porque no tiene nada de lo que defenderse.

El dirigente socialista se ha pronunciado así en los pasillos del Congreso a preguntas tras los registros de la UCO en la casa del exministro Ábalos y en varias constructoras de Valencia, Euskadi y Navarra en el marco de la investigación judicial del conocido como caso Koldo. Estas operaciones están relacionadas con el informe que el juez había solicitado a la UCO y en el que pedía investigar llamadas telefónicas entre el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Pedía también una especial referencia a mensajes intercambiados con Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres o sus subordinados, con Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada. "No tengo ningún miedo, no tengo nada de lo que defenderme, no sé lo que puede haber", ha dicho a los periodistas, antes de afirmar tajante que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó el registro durante más de nueve horas, donde intervino teléfonos móviles, memorias digitales y agendas antiguas de Ábalos, tras hallar nuevas grabaciones que lo vinculan con el cobro de mordidas por contratos públicos.

El caso habría dado un giro, según varias informaciones publicadas en medios, tras la aparición de audios y mensajes que presuntamente implicarían a Cerdán en el supuesto amaño de adjudicaciones de obras públicas, especialmente en Navarra, a cambio de comisiones ilegales.

Según fuentes jurídicas a laSexta, el informe de la UCO sobre el análisis de las comunicaciones de los investigados en el caso Ábalos con aforados, entre ellos Santos Cerdán, se presentó en el Tribunal Supremo la semana pasada.

Fuentes del Gobierno en conversación con laSexta muestran su máximo respeto a la instrucción y hablan de "tranquilidad absoluta". Preguntados sobre por qué el presidente del Gobierno no ha mostrado su apoyo públicamente a Santos Cerdán, las mismas fuentes aseguran que no van a caer en esa trampa de un informe de la UCO que ni siquiera se conoce.

Desde Ferraz, los socialistas recuerdan a laSexta que Santos ya había reconocido que había preguntado por obras en Navarra, como parte de sus funciones.