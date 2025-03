Hoy, Gabriel Rufián se sincera con Jordi Évole en Lo de Évole

El domingo, a las 21:30 horas, en laSexta, Jordi Évole pasa un día con Gabriel Rufián en el Delta del Ebro para descubrir el lado más personal y humano del independentista catalán, repasar su trayectoria política y analizar la situación política actual. Rufián recuerda cómo fue su llegada a ERC, dando nombres y apellidos de quienes participaron en su 'fichaje', habla de las ambiciones que tenía al llegar al Congreso, de sus intervenciones más provocadoras, de su ego y de cómo llegó a creerse que era "la hostia".

El político independentista también hace autocrítica. Lamenta que en los cargos de responsabilidad de su partido no haya "más Rufianes", más gente de su perfil, castellanohablante y de padres llegados a Cataluña desde otras partes de España. "No los hay porque no se ha querido", asegura. Sobre los errores del independentismo destaca "haber repartido carnés de pureza, algo en lo que yo participé y me avergüenzo de ello". Para Rufián, se equivocaron también al no tener en cuenta a la mitad de la sociedad catalana no independentista o al utilizar eslóganes equivocados como el 'Espanya ens roba'.

Se muestra especialmente crítico con Junts, espacio que asegura que prestará su apoyo de forma “directa o indirecta” a un próximo gobierno de PP y Vox, porque ellos siguen en el "cuanto peor, mejor". Señala también a "algunos tertulianos de TV3" por estar detrás de una campaña para considerarlos a él, a Junqueras y a los miembros de su partido como "traidores" en Cataluña. El auge de la ultraderecha y la forma de combatirla también aparecen en la conversación. Para Rufián, "no sirve de nada llamarles fascistas" y lo hay que hacer es "decir que no son ni valientes ni patriotas".

Cuando Gabriel Rufián irrumpió en el panorama político español encabezando la lista de ERC a las Elecciones Generales de 2015, pocos podían imaginar que menos de diez años después la Asociación de Periodistas Parlamentarios lo distinguiría con el premio a mejor orador del Congreso.

Rufián acaparó muy pronto los focos, no solo por ser un independentista castellanohablante, sino por su estilo provocador tanto desde la tribuna del Congreso, como en sus intervenciones en los medios de comunicación. Algo que hizo que en dos días su nombre estuviese en boca de todos. En la actualidad, sus intervenciones ya no son reprobadas por la presidencia del Congreso y su partido ha pasado de impulsar una declaración de independencia en 2017 junto a Puigdemont, a ser uno de los apoyos clave del gobierno de Pedro Sánchez en la actualidad.