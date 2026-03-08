Hoy, en Lo de Évole, Jordi Évole entrevista a la actriz Lola Herrera: "Antes las mujeres éramos muebles"

Lo de Évole celebra el Día Internacional de la Mujer con un retrato íntimo de la actriz Lola Herrera. Un recorrido por su infancia en la posguerra, su carrera artística, su matrimonio fallido y de cómo sacó adelante sola a sus hijos en una sociedad muy distinta.

Jordi Évole entrevista a Lola Herrera en un doble programa de Lo de Évole, este domingo a las 21:30 horas en laSexta, un programa que descubrirá su lado más personal y con el que celebra el Día Internacional de la Mujer con un retrato íntimo de una de las grandes actrices de nuestro país.

Es una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas del panorama artístico español. Con más de siete décadas sobre los escenarios, Lola Herrera se ha convertido en un referente indiscutible del teatro, el cine y la televisión, siempre fiel a una mirada propia y adelantada a su tiempo. A sus 90 años, mantiene la misma pasión por el escenario con la que empezó y presenta una trayectoria marcada por personajes inolvidables y decisiones personales valientes que rompieron moldes en distintas épocas.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Jordi Évole conversa con la actriz en un programa doble especial de Lo de Évole. Durante su encuentro en un balneario, ambos comparten paseos, comidas y largas conversaciones que permiten descubrir el lado más íntimo y sincero de una mujer que nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa.

Una vida vivida sin concesiones

Lola Herrera repasa su infancia marcada por la posguerra española, los recuerdos familiares atravesados por la Guerra Civil y una educación interrumpida demasiado pronto que siempre sintió como una herida personal.

El programa recorre también sus inicios artísticos y su consolidación como actriz en una época en la que la popularidad llegaba de golpe a través de una única cadena de televisión. Herrera recuerda a figuras fundamentales con las que trabajó y evoca una generación de intérpretes que vivió el oficio como una auténtica vocación colectiva.

En el terreno más personal, la actriz habla con absoluta franqueza de su matrimonio fallido, de la decisión de separarse antes de que existiera el divorcio y de cómo sacó adelante sola a sus hijos en una sociedad muy distinta a la actual. Una conversación que conecta directamente con uno de los grandes hitos de su carrera: 'Cinco horas con Mario', la obra que marcó su vida artística y emocional durante décadas.

Memoria, libertad y derechos conquistados

En el segundo episodio, la conversación avanza hacia el contexto social que marcó su vida. Herrera explica cómo era vivir como mujer en la España de los años sesenta y setenta, cuando muchas decisiones dependían legalmente del marido y separarse suponía un auténtico desafío personal y social.

La actriz reflexiona sobre los avances logrados por las mujeres y lanza una advertencia clara: los derechos conquistados no son irreversibles. También cuestiona la idea de que "antes se vivía mejor" y analiza, desde su experiencia, las diferencias entre aquella España y la actual.

El impacto de Función de noche

Uno de los momentos más impactantes llega cuando la actriz revisita 'Función de noche', la película dirigida por Josefina Molina en la que mantuvo una conversación real con su exmarido frente a las cámaras. Un experimento cinematográfico pionero que hoy muchos consideran adelantado a los formatos de telerrealidad y que supuso una exposición emocional inédita en la España de la transición.

Herrera recuerda cómo aquella obra nació sin guion y terminó convirtiéndose en una catarsis personal que abrió debates públicos sobre la intimidad, el matrimonio y la sexualidad femenina.

Mirar la vida desde el presente

El especial muestra también el lado más personal de la actriz: la relación con sus padres, el apoyo que recibió para desarrollar su carrera y la conciliación imposible entre maternidad y profesión en otra época.

Lola Herrera habla con naturalidad sobre la vejez, la muerte y cómo le gustaría despedirse cuando llegue el momento. Una conversación serena, llena de humor y honestidad, que deja uno de los cierres más íntimos vistos en Lo de Évole.

