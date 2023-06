Pedro Sánchez ha dejado paso a su lado más familiar en su entrevista con Jordi Évole. El presidente del Gobierno ha confesado cómo es su día a día y qué ocurre en su vida más allá de la Moncloa. Así, tras afirmar que no es "ningún llanero solitario" y defender que fue elegido por la ciudadanía, Sánchez ha dado paso a su faceta más personal.

"Salgo de Moncloa, no vivo en un búnker", ha explicado el presidente tras asegurar que come con sus suegros los fines de semana y que ellos van a Moncloa. Así, ha explicado que la última película que vio en el cine fue As Bestas y que le gusta salir a la montaña.

Incluso, el presidente del Gobierno ha hablado sobre su faceta como padre: "Hago todo lo posible por ser un buen padre, pero eso quien lo tiene que responder son mis hijas, no yo", y no ha dudado en responder a Jordi Évole cuando le ha preguntado si habla de sexo con ellas: "Yo les tiro algunas veces la caña a ver si pican, pero hablan más con su madre de estas cosas que conmigo, pero no porque yo no lo intente, quizás porque se sienten más cómodas con ella para estas cosas". Puedes escuchar su confesión al completo en el vídeo principal de esta noticia.