"No me gustan los coches, me gusta el modelo 911 de Porsche": Dani Martín confiesa a Jordi Évole cuál es su mayor capricho

La primera nómina antes de ser el cantante de El Canto del Loco "no se le olvidará en la vida". "El miedo me ha hecho pensar que el dinero podría venir y no volver", asegura Dani Martín, que confiesa cuál ha sido único capricho.

"Cuando uno empieza a ganar pasta, ¿eso cómo lo has llevado?", pregunta Jordi Évole a Dani Martín en este fragmento de la entrevista, donde charlan sobre cómo comenzó a notar un cambio económico y personal de su pasado antes de la música a ser el cantante de El Canto del Loco.

"En mi primera nómina cobre 85.211 pesetas. No se me olvida en la vida... El miedo me ha hecho pensar que el dinero podría venir y no volver. Entonces no lo he malgastado", confiesa el madrileño. El cantante asegura ser muy cauto con el dinero, pero Jordi quiere conocer si hay algún capricho al que no se ha podido resistir. El de Alcobendas lo tiene claro: un coche muy peculiar.

"No me gustan los coches, me gusta un modelo. 911 de Porsche. Es el coche más bonito del mundo con los faros redondos. Aunque tampoco le vamos a hacer mucha publicidad por que no me pagan", bromeó el cantante.