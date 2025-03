Gabriel Rufián explica cómo vivió su ascenso mediático: "Era un idiota, en mi interior pensaba que era la hostia"

Gabriel Rufián pasó, en muy poco tiempo, de ser un desconocido a ser una de las caras más famosas dentro del Congreso de los Diputados. Un ascenso meteórico que el político ha reconocido a Jordi Évole que no le pasó factura gracias a su entorno, pero reconoce que personalmente sí le afectó.

"Por un lado, yo seguí estando muy anclado a una normalidad. Tengo un entorno que no me ha dejado que se me fuera la cabeza, pero en el interior era un idiota. Me pensaba que era la ostia, lo más. Me lo creía porque creía que me debían muchas cosas porque decía y hacía cosas geniales", explica.

De hecho, Rufián señala que todavía tiene "el ego de un camión", pero considera que es algo necesario para su puesto: "Cada día domestico mi ego. Tengo el ego de un camión y si no lo tuviera no podría dedicarme a lo que me dedico, pero a la par tengo muchas inseguridades que lo domestican".