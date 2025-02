Rufián se planta ante la "coalición negacionista" de PP y Vox: "Hay que decirle a la cara a los fascistas que no son patriotas"

Como cada miércoles, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha intervenido con su ácida dialéctica en la sesión de control al Gobierno. En este caso, para constatar que la "ola reaccionaria" y de "odio" que rige en redes sociales como 'X' parece haber puesto "de moda ser facha o antiwoke". Y lo ha hecho con una retahíla de cosas que, según ha enumerado, se consideran woke, ese palabro que usa la ultraderecha para criticar lo progresista: "Decir 'todas' es woke, la emergencia climática es woke, los derechos de las mujeres son woke, ser LGTB es woke, pagar impuestos es woke", así en una larga lista de cosas entre las que figuraban hasta la creación de Disney, Frozen.

Sí, Rufián ha metido a Frozen en el Congreso, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza estas líneas. Elreino de hielo perdurará en el diario de sesiones de las Cortes Generales. En su tónica habitual, Rufián ha lanzado un poco contra toda la derecha: "Quirón -grupo sanitario privado con importantes contratos en la Comunidad de Madrid- no es woke" o "saludar como un nazi, perdón, como un romano, tampoco es woke", ha soltado, en referencia al gesto que hizo el dueño de X y aliado de Donald Trump, Elon Musk.

"En definitiva, no ser un puñetero facha es woke", ha rematado el portavoz independentista, que había comenzado su intervención preguntando al presidente del Gobierno que "cómo va a afrontar la ola reaccionaria", la pregunta inscrita para la sesión. Una primera intervención a la que Pedro Sánchez respondía que la mejor manera de responder a la "coalición negacionista" de PP y Vox es "aplicando políticas progresistas" y recalcando que sus políticas socioeconómicas están dando buenos resultados.

Así, y tras su listado, Rufián ha entrado más en serio a pedir al Gobierno que actúe "con un plan", "sea un poco más valiente", y no actúe como "una ambulancia para emergencias" como, a su juicio, hace a veces el PSOE: "Hay que decirle a la cara a los fascistas que no es de valientes machacar al robagallinas y plegarse ante los jefe de las multinacionales, y que no es de patriotas querer gobernar odiando a la mitad de tu país", ha apostillado.

Para ello, ha propuesto tres metas: "Tener un plan, promover en Europa una red alternativa de participación pública y decirles a la cara a los fascistas que no son valientes: "No es de valientes plegarse frente al jefe de una multinacional y decirle que no son patriotas porque no es de patriotas querer gobernar odiando a la mitad de tu país y, sobre todo, lo que debieran hacer es ser un poco más valientes", remarcó.

Sánchez defiende sus "políticas progresistas"

En respuesta, Sánchez ha querido defender que la mejor manera de hacer frente a "este avance que estamos viendo en Europa y Estados Unidos" de la ultraderecha es "haciendo políticas progresistas", y ha defendido los resultados económicos de su gestión: "La izquierda gobierna mucho mejor la economía que estos señores del PP y mucho más que la ultraderecha".

"Las políticas de igualdad y de diversidad son buenas para la economía, subir el SMI y la reforma laboral son buenas para la economía, la izquierda gobierna mucho mejor que estos señores del PP y mucho más con ultraderecha. Crecemos, reducimos las emisiones de CO2, creamos empleo y dignificamos las condiciones laborales", ha presumido Sánchez.

En lo referente a la propuesta de Rufián del control de las redes sociales, el presidente ha recordado su iniciativa para "prohibir el anonimato en redes, la transparencia en el uso de algoritmos y la asunción de responsabilidades a los tecnoligarcas".