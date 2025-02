"Fue una época jodida, con muchas deudas": así le confesó Ana Belén a Jordí Évole cuál fue su "etapa más triste"

"No fui nada feliz esa época de la productora", recordó la artista madrileña Ana Belén en esta entrevista de 'Lo de Évole' que se ha vuelto a emitir este pasado domingo: "Todo lo que ganamos lo perdimos".

En este fragmento recuperado del programa dedicado a Ana Belén, Jordi Évole se abrió a la artista y le confesó pensar que parecía ser una mujer que "se machaca con los fracasos". Un tema que la madrileña respondió con total sinceridad: "Soy muy crítica, terriblemente. Cada vez me relajo un poco más... La edad hace que te puedas dar un respiro, pero no hay nadie de esta profesión que diga que las críticas malas le dan lo mismo. No te da lo mismo, el momento de leer la crítica, ¡joder, te hace daño!", confesó Ana Belén.

Charlando sobre las caídas que ha vivido Ana Belén durante su trayectoria, recordó cuál fue una de sus etapas más oscuras, narrando cómo los fracasos de la productora transcendieron en su familia: "No lo pasé muy bien. Habíamos tenido muchos problemas económicos con la productora. Fue un época horrible. Una productora no vive del éxito de una película, hace más películas. Fue una época jodida. Todo lo que ganamos lo perdimos. Con deudas, muchas deudas".

En esa época Víctor Manuel compuso 'A dónde irán los besos', lo que hizo volver a retomar los conciertos y comenzar a pagar todas esas deudas. "Pero fue una época muy triste, yo no fui nada feliz esa época de la productora", indicó Ana Belén, asegurando que también fue difícil a nivel de pareja: "No podíamos echarnos nada en cara, pero fue un momento que yo no sabía cómo saldríamos".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2024 que laSexta el pasado domingo.