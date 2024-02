Henar Álvarez confiesa a Jordi Évole que discute mucho con sus amigas por una opinión acerca del feminismo: "Es mentira que el feminismo vaya a hacer para los hombres una vida mejor; la va a hacer peor, pero da igual, porque no trata de esto eso", defiende.

Así, la humorista argumenta su opinión: "Si tú no te tienes que encargar de los cuidados, si tú no tienes que cocinar, si tú no tienes que limpiar, y si tú vas a ser el que manda, ¿cómo tu vida va a ser peor?". "Claramente, si tú ahora tienes que empezar a competir con el 50% de la población, que antes no lo tenías que hacer, y, además, ahora te piden que todo eso también es cosa tuya, evidentemente tu vida va a ser peor", manifiesta.

En este sentido, la cómica señala que "todas estas cosas que has tenido las has tenido porque estabas en una situación de privilegio", algo que, defiende "se tiene que acabar". "Las demás no somos tus esclavas, así que eso se acaba", afirma de forma tajante.