Juan Carlos Unzúe hace una muy personal confesión en Lo de Évole sobre cómo se siente por el ELA: "Tengo la sensación de que soy como el cuarto hijo de María", expresa el exportero, un comentario que no gusta nada a su mujer. "Eso no me lo habías dicho...", expresa ella, tras lo que Unzúe subraya que habla "con toda sinceridad". "Al final yo le veo cómo me trata a mí y estoy viéndome reflejado en mis hijos", insiste.

"¿Pero tú esto no lo harías por mí?", le pregunta entonces su mujer, a lo que este, de forma sincera responde que quiere pensar que sí, pero también cree que Elorza necesita su tiempo para ella. "Ella necesita su espacio, pero ella me dice que no. Por suerte, tiene buenos grupos de amigas que la animan a tomar un café, a dar un paseo... y yo le digo que adelante, que yo todavía me puedo quedar en casa", manifiesta.

Por su parte, Évole echa un capote a María Elorza al afirmar que se pone en la piel de ella y piensa en que no sabría cuánto tiempo va a poder disfrutar de su marido, por lo que el tiempo que le quede va a estar "cada minuto" con él, y le da igual que él piense que se "desgasta", porque no lo hace, sino que está "encantada de la vida".