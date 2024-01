"¿Quieres tener hijos?". Es una de las preguntas que Jordi Évole lanza a C.Tangana durante su entrevista, ante la que el cantante reconoce que ha cambiado de opinión sobre este tema: "Yo quería tener muchos hijos, pero se me ha ido pasando. Suficiente responsabilidad conmigo y con mis amigos y con portarme bien con mi familia como para encima tener la responsabilidad de una criatura", explica.

No obstante, Tangana matiza que no se lo ha quitado "del todo" de la cabeza: "Pero sí que antes para mí era algo que me imaginaba, que figuraba, y ahora he dejado de fantasear con eso", precisa el artista, que reconoce que alguna vez ha verbalizado esas ganas de ser padre a sus parejas. "A alguna he asustado", confiesa, aunque insiste: "Se me ha pasado".