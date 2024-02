Jordi Évole y Carlos Alsina hablan de la ley de amnistía y de los giros judiciales que ha sufrido esta cuestión, con el juez García-Castellón como protagonista. "¿Si el juez García-Castellón señala a Puigdemont tenemos un problema para que Puigdemont sea amnistiado? Me parece inaceptable que se condicione una legislación la situación de un ciudadano", critica Alsina, que no ve correcto que haya "leyes a medida de personas concretas".

"¿Quiere boicotear García-Castellón la ley de amnistía? No lo niego. ¿El juez Aguirre? No lo niego. Lo que no puede ser que el poder legislativo esté pendiente de las decisiones que toman cada dos días para reformular una ley", añade el presentador de 'Más de uno', que prosigue en su visión sobre lo que considera un "disparate".

"Como el juez ha encontrado una fisura, la ley tiene una grieta que tenemos que tapar solo para que determinadas personas se queden fuera. Eso es un disparate", sentencia Alsina.