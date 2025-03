Así reacciona Gabriel Rufián a las disculpas de Jordi Évole por un artículo que escribió contra él: "Me dolía mucho"

Gabriel Rufián ha recibido muchas críticas a lo largo de su carrera parlamentaria y algunas de ellas han provenido de Jordi Évole. El periodista le ha leído al portavoz de ERC uno de los artículos que escribió, aunque se lo ha leído antes de confesarle que era suyo.

"El diputado de ERC conoce como pocos los nuevos códigos, los 140 caracteres, los vídeos cortos y esa provocación macarra propia de 'reality show'", narra Évole. Tras leerle ese fragmento, Évole se confiesa y le pide disculpas por haber sido él quién lo escribió: "Se llamaba 'El puto amo del Congreso'. Lo escribí yo y te quería pedir disculpas. No entiendo cómo pudimos estar en este grado de greña".

En respuesta, Rufián le ha confesado a Évole que le dolían las críticas que el periodista le profería: "A mí hubo dos personas que me hicieron mucho daño por cosas que dijeron sobre mí por la admiración que tenía por ellas. Una fue José Sacristán y la otra tú. Me dolía mucho lo que escribías. Primero porque te veía y decía 'este tío es de los míos y le caigo mal'. Yo leyéndote y las ostias que me dabas, lo que aprendí es que podía defender lo que defiendo no generando esa fobia".