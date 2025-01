La amarga respuesta de Juan y Medio a la pregunta de Jordi Évole de si le hubiera gustado tener un hijo: "Tengo un pesar, me acompaña, va conmigo"

"Y sueño con que sucede un día, no sé cómo ni cuándo, ni con quién. Pero lo sueño y lo deseo, y me gustaría que pasara, aunque cada día que pasa es más difícil", admitía el presentador en Lo de Évole.

Juan y Medio fue el primer invitado de la nueva temporada de Lo de Évole. En una de las entrevistas más íntimas y profundas que le han hecho al presentador de Canal Sur, confesaba "el pesar" por no haber tenido hijos.

"Sí, lo tengo y me acompaña, va conmigo y es crónico. Me hubiese gustado, como dice el escritor mexijano, Fuentes, 'carne de mi carne, puesta en pie'. Y sueño con que sucede un día, no sé cómo ni cuándo, ni con quién. Pero lo sueño y lo deseo, y me gustaría que pasara, aunque cada día que pasa es más difícil", admitía el presentador andaluz.

Ante las preguntas de Évole, añadía qué es lo que "más miedo" le daba de ser padre: "Equivocarme, marcarle un camino erróneo, que mis prejuicios fueron los suyos, que mis fobias fuesen las suyas. No ayudarle a discernir, ni a cuestionar todo aquello que merecía la pena, que no sintiese mi respalda y cariño", al fin y al cabo, "equivocarme", admitía, añadiendo que si hubiera tenido un niño lo hubiera llamado como su abuelo, su padre y él: Juan; y su hubiera tenido una niña, María. En el vídeo, podemos ver completa esta secuencia.

