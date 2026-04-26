Alejandro Sanz, sobre el ICE: "En el hotel de Chicago, los de mi equipo los vieron deteniendo a gente en la puerta"

Con el Lincoln Memorial como escenario, Jordi Évole y Alejandro Sanz hablan sobre las políticas de Donald Trump. El cantante, que no habla de política en sus conciertos, se ha mostrado públicamente muy crítico con el mandatario. "Lo raro es que no le haya puesto ya al monumento a Lincoln el nombre de 'Donald Trump club de golf'".

Como dos turistas por Washington, Jordi Évole y Alejandro Sanz pasean sin prisas, pero dándole bien a la lengua, hasta llegar al Lincoln Memorial, mientras hablan de Donald Trump. "Piénsalo bien, en manos de quién está el mundo, y dime si no tienes un poco de temor. Este tío un día se levanta con el pie izquierdo y nos mandan al carajo", decía el cantante hace unos minutos.

Ahora se ríe ante la ocurrencia de Évole, que lo acompaña en esta parada de su gira por EEUU (y en la siguiente) para grabar su entrevista en Lo de Évole, con la que ya se cierra temporada. "Es raro que esto se llame todavía Memorial Lincoln y no le haya puesto su nombre", dice el presentador. "'Donald Trump Club de Golf'", imagina Alejandro que lo llamaría.

Un fan cubano se acerca a saludarle y a pedirle una foto. Él le atiende encantado. Mientras, Jordi reflexiona sobre "el punto religioso" de este tipo de monumentos. "Lo venden muy bien, son los reyes", coincide en señalar Sanz. "El poder intimidatorio es parte del juego político", añade.

Al salir, más fans latinos se le acercan. Jordi continúa recordando el discurso de Martin Luther King, el que pronunció en esas escalinatas que hoy pisan ellos. Pero también trae a la memoria del cantante la película de 'Forrest Gump', que usaba este lugar como escenario, una cinta que también fue dura con su propio país y que a la vez que lo ensalzaba, lo criticaba, juzga el periodista.

"Es que ellos también tienen sentido de la autocrítica, ¿eh? Hablo de la gente, no de los políticos. A nivel de calle, con la gente que hablo, tiene un sentido crítico. No les gustan los abusos. Mira lo que ha pasado con el ICE: los dos asesinados son estadounidenses".

Su banda, cuenta, se encontró hace algunas horas con la policía patriótica de Trump. "En el hotel de Chicago vieron a unos del ICE que estaban deteniendo a alguien en la puerta del hotel, pero yo no he visto nada de momento. Pero las imágenes que salen son una barbaridad", afirma. También las estadísticas. "No sé mucho de política yo...", dice finalmente.

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