La advertencia de Loquillo a sus amigos en los festivales: "No vas a existir para mí. Solo tengo una consigna: arrasar"

Loquillo, leyenda viva del rock en España, es el invitado del próximo programa de Lo de Évole, que se estrena este domingo en laSexta. El cantante habla sin tapujos sobre su falta de "humildad" y se sincera acerca de su carrera, su vida personal y su conciencia de clase.

"Yo siempre aviso a mis amigos: 'cuando me encuentres en un festival, no vas a existir para mí. Solo tengo una consigna: arrasar'". Con esta declaración de intenciones arranca uno de los momentos más potentes de la entrevista a Loquillo, quien protagoniza la próxima entrega de Lo de Évole que se emitie este domingo en laSexta.

Este domingo, en Lo de Évole, Loquillo presume de sus mil y una vidas: "Lo mejor que le puede pasar a un músico es que lo pongan a parir"

Un artista sin filtros, fiel a su personaje y a su trayectoria. "Yo he vivido muchas vidas", asegura el músico catalán en otro de los avances del programa. El mítico rockero, leyenda viva de nuestro país, se sienta frente a Jordi Évole para repasar su carrera y también los episodios más complejos de su vida, que aborda "sin ningún tipo de drama". Lejos de la autocompasión, Loquillo reivindica su camino y sostiene que no tiene nada de lo que quejarse.

El vídeo pone el foco en su visión del oficio musical, donde lanza una recomendación: "Uno, cuando entra en esto, lo primero que tiene que hacer es crear un personaje". Una filosofía que conecta con su actitud sobre el escenario y con esa advertencia clara a su entorno más cercano: cuando actúa, solo hay espacio para la intensidad y la entrega total. "Yo soy compositor de algunas canciones muy grandes", dice sin despeinarse en otro de los grandes momentos de la entrevista.

En ese mismo tono, el artista defiende que la crítica forma parte del éxito: lo mejor que le puede pasar a un músico es que lo "pongan a parir". Una idea que completa con otra sentencia rotunda: "Nunca hay que fiarse de un artista humilde". Y remata: "¿Quién se lo va a creer si no te lo crees tú?".

Más allá del espectáculo, el programa también abordará su dimensión más personal e ideológica. Loquillo reflexiona sobre su posicionamiento político y sobre el peso de su historia familiar: ser "hijo de un perdedor de la Guerra Civil española" ha marcado su forma de entender el mundo. "¿Cómo no voy a tener ese concepto de clase?", plantea.

El avance también deja espacio para su relación con Barcelona, ciudad de la que habla con nostalgia y cierta crudeza: "Esta ciudad no es la misma desde que Copito de Nieve murió".

Este domingo, en laSexta, Lo de Évole: Loquillo.