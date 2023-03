María Elorza se sinceró con Jordi Évole sobre cómo lleva la ELA de su marido, el exfutbolista Juan Carlos Unzué. Elorza reconoció que le "molesta" que le digan que es "la cuidadora" de Unzúe, porque, tal y como defendió, ella hace lo que hace porque "le quiere" y le "gusta hacerlo". "No me veo como una cuidadora; yo soy su mujer", expresó.

Además, la mujer contó que el exportero es "súper agradecido" y que le "ayuda mucho a llevar bien" la situación que les ha tocado vivir. Incluso contó qué le está aportando: "Me está aportando como serenidad y vivir el presente y no pensar en el futuro, ni en lo que vendrá, estar con los pies en la tierra, y lo que venga, que venga; no pienso en el futuro, sino que estoy viviendo el presente y aprovechando".

En lo referente a cómo le ha afectado la ELA a su relación de pareja, Elorza cree que "igual hasta la ha reforzado". "Yo le quiero más todavía porque le veo que es un tío cojonudo. Su manera de afrontar las cosas es alucinante, y estoy súper orgullosa de él. Siempre le he admirado, pero ahora más", manifestó.