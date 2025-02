Eduard Fernández habla abiertamente sobre sus adicciones: "Es una enfermedad. Tardas tiempo en ver que tienes un problema"

Eduard Fernández nunca había hablado de sus adicciones en público. Nunca, hasta hablar con Jordi Évole. Para el actor, se trata de un tema "muy estigmatizado", "una enfermedad" con la que espera que se vaya cogiendo conciencia con el paso de los años, como ha podido pasar con la depresión.

"Todos los adictos hay épocas que van en una centrifugadora, dicen que están un mes que no toman nada. Un adicto se miente mucho, miente a todo el mundo. He estado tiempo pensando que no estaba a la altura de la gente, muy cohibido físicamente, algo roto, que no está bien", comenta a Évole.

En su caso, era adicto al alcohol, tomando varios chupitos al día, cada vez más temprano. "La adicción da vergüenza porque notas que te estás pasando. Tardas tiempo en ver que tienes un problema. Sufres mogollón. Un adicto sufre mogollón. La mía era el alcohol, lo mezclaba con coca, vas por épocas", añade. Pero también a la cocaína.

No fue hasta que ingresó en un centro de desintoxicación cuando por fin pudo salir de la adicción. "Ingresé y estuve dos meses viviendo dentro del centro, un sitio maravilloso. La gente se asusta mucho. Si uno es adicto tiene que ir al médico y el tratamiento es el que es, es buenísimo si lo haces: terapia. El doctor Carrascal dice que dejar de beber es lo más fácil. Cuando dejas de beber te puedes empezar a ver", confiesa Fernández.