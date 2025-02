"Uno es adicto siempre": Eduard Fernández y los riesgos de recaer en la adicción

Eduard Fernández habla de su adicción al alcohol con Jordi Évole, defendiendo una terapia "clara y fuerte" para poder salir de ese pozo. "No hay que recaer", defiende el actor, que considera que "una de las peores formas de recaer es recaer sin ganas".

"No pases esa compuerta y no pasarás la siguiente. Una cena importante, un vino, yo no tomo vino, ah, uy, este... Eres el raro o el que tiene problemas. No, no, he dejado de tener problemas. No haría falta llegar a ese punto. Cuanto más se naturalice es mejor", comenta.

"Tienes que aprender a soportar. Había sensaciones que me costaba mucho aguantar. Quiero desaparecer, un desazón... Eso te lo podías quitar con un consumo. Ahora tienes que decir soporta la angustia. Es muy hermoso", añade el actor con Évole.