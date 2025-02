Jordi Évole desvela a Eduard Fernández una divertida anécdota con Julio Iglesias: "¿Crees que le corregí?"

El periodista se confunde al nombrar a Eduard Fernández, a quien llama Albert durante un momento de su charla. El actor confiesa que no es la primera vez que le ocurre en su vida.

Jordi Évole deja un divertido momento en su charla con Eduard Fernández, a quien llama Albert durante un momento de su entrevista. Esto no es la primera vez que le ocurre al actor, como él mismo confiesa al periodista.

"Me llaman muchos Albert. Un director cuando llevábamos cinco semanas rodando me llamaba Albert, Albert, Albert. Me daba vergüenza y le respondía", bromea Fernández, que escucha una anécdota de Évole durante uno de sus programas más recordados, cuando entrevistó a Julio Iglesias.

"Estuve una vez con Julio Iglesias y me empezó a llamar 'Yoryi'. ¿Tú crees que le corregí? Si Julio Iglesias me llama 'Yoryi', yo soy 'Yoryi', añade el periodista, que prosigue su partida de parchís con Eduard Fernández.