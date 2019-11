La situación en la residencia madrileña de Parque de Los Frailes, en Leganés, es insostenible. Los familiares y trabajadores del centro llevan más de año y medio concentrándose para denunciar la situación, y ya suman cerca de 500 reclamaciones. Se quejan de la falta de personal, mala limpieza del centro, y una alimentación que, dicen, es de baja calidad.

La residencia es de titularidad pública, pertenece a la Comunidad de Madrid, pero lo gestiona una empresa privada por 12.508.920 euros. La empresa gestiona además otras tres residencias donde se repiten las denuncias.

La falta de médicos y enfermeros provoca muchos incidentes de todo tipo: "caídas, fallos a la hora de dar la medicación, o comida insuficiente y de mala calidad", relatan los familiares.

"La empresa no cumple con la ratio y la administración se lo permite", indica una de las trabajadoras, que asegura que están "hartos de poner reclamaciones que no llegan a ningún lado". Incluso han pedido a la Fiscalía que actué de oficio, para que los residentes no sigan pagando la mala gestión.

El equipo de Liarla Pardo ha intentado contactar con el director de la residencia, pero este no ha aceptado a responder a las preguntas. El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid sí ha respondido ante las denuncias.

Asegura que su intención no es que parezca que "salen baratas las sanciones" a la empresa que gestiona esta residencia, sin embargo, la administración ha renovado la concesión a la misma empresa de otra residencia que acumula muchas quejas.

Además, el programa ha contado con el testimonio de Isabel, cuya madre falleció en la Residencia Adolfo Suárez tras supuestamente saltar la valla protectora de su cama y caer al suelo.

Esa es la versión de la residencia que la familia no termina de creer, ya que, tal y como explica su hija, la mujer tenía grandes dificultades para moverse y tenía que recibir oxígeno.