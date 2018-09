CRITICA QUE "LA GENTE TIENE UNA OBSESIÓN CON ETA"

Cristina Pardo pregunta en Liarla Pardo a Valtonyc si realmente piensa todo lo que dice. El polémico rapero destaca que no sabe "qué obsesión tiene la peña con ETA", si "ya no existe", en cambio, el Valle de los Caídos"sí. Además, destaca que le parece "brutal que haya una Asociación de Víctimas del terrorismo y no una de víctimas del capitalismo".