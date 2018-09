Valtonyc confiesa a Cristina Pardo que se arrepiente de sus "letras machistas" pero defiende su "mataré a Aguirre y mutilaré a Cospedal"

El rapero Valtonyc confiesa a Cristina Pardo en Liarla Pardo que de las únicas letras que se arrepiente son "de las machistasen las que ataca a las mujeres por su género", pero mantiene que sus críticas a Cospedal y Aguirre "estaban basadas en la ideología" de estas. Además, critica que "el único político de izquierdas es Íñigo Errejón".

Valtonyc: "Me condenaron por mi ideología. El franquismo habita en la Justicia"

La periodista Cristina Pardo viaja hasta Bruselas para entrevistar a Valtònyc. El polémico rapero explica cómo es su vida en ese país tras huir de España tras ser condenado y: "Los ricos nunca entran y los pobres nunca salen".

La crítica de Valtonyc a Grande-Marlaska: "Es fascista, ha justificado torturas a presos vascos"

Cristina Pardo entrevista en Liarla Pardo a Valtonyc, el rapero que huyó de España tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias al rey. Además, el rapero evita calificar a los presos vascos como terroristas aunque, supone "que, alguno habrá".

Valtonyc: "Si no llegamos a matar a Carrero Blanco igual no estaríamos en democracia, hay que darle las gracias a ETA"

Cristina Pardo pregunta en Liarla Pardo a Valtonyc si realmente piensa todo lo que dice. El polémico rapero destaca que no sabe "qué obsesión tiene la peña con ETA", si "ya no existe", en cambio, el Valle de los Caídos". Además, destaca que le parece "brutal que haya una Asociación de Víctimas del terrorismo y no una de víctimas del capitalismo".

El análisis de Valtonyc sobre Cataluña: "Soy independentista y en un futuro Islas Baleares, Euskal Herria y Galicia seguirá el camino"

El polémico rapero Valtonyc confiesa a Cristina Pardo en Liarla Pardo que, aunque es de las Islas Baleares, se siente "independentista". Además, señala que "el referéndum en Cataluña ya está hecho, por lo que la república debe hacerse efectiva".