Tensión entre Cayetana Álvarez de Toledo y Cristina Pardo: "¿Usted quiere plantearle a Casado que me expediente mañana?"

Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista en Barcelona por el Partido Popular ha reconocido que en alguna ocasión votó a Ciudadanos por no sentirse afín al Partido Popular. Cristina Pardo ha preguntado a la política si los estatutos de la formación permiten eso.

"No somos ovejas ni borregos" ha replicado Álvarez de Toledo, que ha explicado que se fue "explicando los motivos por los que me iba".

Pero lo cierto es que un articulo de los estatutos del PP califica de infracción grave la "acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del partido".

"¿Usted quiere plantearle a Pablo Casado que me expediente mañana?", ha replicado la política a Cristina Pardo, quien le ha respondido que está planteando "si cumplió o no los estatutos". La periodista también ha replicado a la política que "si todos los afiliados al Partido Popular hubieran votado a Ciudadanos Pablo Casado no hubiera sido diputado ni candidato".

"Está haciendo un argumento absurdo", ha asegurado la política, que ha acusado a la periodista: "Me está acusando de poner en riesgo la candidatura de Pablo Casado".

"A lo largo de mi vida he defendido una serie de ideas con coherencia y eso es lo que me ha identificado con una etapas del Partido Popular, me alejó en otra y me ha hecho volver con mucho entusiasmo ahora", ha concluido la política de la formación liderada por Pablo Casado.

Además, Álvarez de Toledo ha opinado sobre dos asuntos polémicos entre las filas de la formación: el aborto y la memoria histórica.