Karlos Arguiñano muestra en Liarla Pardo su enfado por el bloqueo político que sufre España. Para el exitoso cocinero, la mejor receta para que el país tenga un nuevo Gobierno sería que "todas las caras conocidas se vaya" y "venga gente que le importe la gente: los abuelos, el cambio climático, las empresas...".

"Qué trabajo dan, es impresionante", lamenta Arguiñano, quien, además, critica que a él le da la sensación de que los políticos "se preocupan mucho más de sus partidos que de las personas que les han votado".

Además, el chef afirma que aunque algunos le caen bien, no entiende por qué no llegan a acuerdos: "Parece que Revilla es el único que habla con la gente de la calle, el resto de políticos no".

Por otro lado, Arguiñano contesta a 'Almas Veganas', el colectivo animalista que asegura que los gallos violan a las gallinas: "Me entra la risa, no vamos a empezar a hacer ahora pollos 'in vitro'".

Por último, el presentador reflexiona sobre la alimentación actual y manda un mensaje a la ciudadanía: "Debemos tomar cartas en el asunto y no abusar de la carne".