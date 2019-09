Cristina Pardo entrevista en el arranque de temporada de Liarla Pardo a Karlos Arguiñano. La periodista le pregunta por una de las noticias más destacas del momento: la polémica originada por 'Almas Veganas', el colectivo animalista que asegura que los gallos violan a las gallinas.

Además, Cristina Pardo le pregunta su opinión sobre las palabras de 'Almas Veganas' en las que afirman que "comer huevos es financiar la esclavitud animal". Unas declaraciones que dejan alucinado al conocido cocinero: "Aunque sea pecado, no voy a dejar de comer huevos de mi gallinas que felizmente viven acompañadas de gallos".

Por otro lado, Arguiñano cuenta a Cristina Pardo una experiencia que tuvo cuando juntó a dos jabalíes con dos cerdas, llegando a tener "cerdalís". Por último, el presentador afirma que "la vida es así" y no puede aparecer un "vegano diciendo cómo deben montar los gallos a las gallinas".

No es la primera vez que Arguiñano se pronuncia sobre las declaraciones de este colectivo. El cocinero ya respondió a Fanny, una de sus miembros, como puedes ver en el siguiente vídeo: "El drama es que alguien no tenga para comer, no que un gallo monte a una gallina".

Pero no solo de este tema habla Karlos Arguiñano con Cristina Pardo en el programa. El presentador reflexiona sobre el bloqueo político que sufre España: "Que se vayan los que están y vengan nuevos que se preocupen de la gente".

Por último, Arguiñano habla sobre un estudio de la ONU que afirma que para conservar el planeta hay que cambiar los hábitos alimentarios. El cocinero se muestra rotundo: "Debemos tomar cartas en el asunto y no abusar de la carne".