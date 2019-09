A 36 horas de que expire el plazo para que el rey proponga un candidato, Albert Rivera ha sorprendido con una nueva propuesta, que implica el acuerdo también del PP. Propone al Partido Popular negociar la abstención para investir a Pedro Sánchez, para ofrecer, según sus palabras, "una solución de Estado".

Rivera asegura que ha hablado con Casado y que en la tarde de este lunes se van a reunir en el Congreso.

Ese acuerdo contempla la aceptación, por parte del candidato del PSOE, de tres compromisos, en relación a Navarra, Cataluña y política económica. Compromisos que, según Rivera, "cualquier votante del PSOE puede aceptar".

EH Bildu en Navarra

El primero de ellos es la ruptura con Bildu en Navarra y negociar un nuevo gobierno "constitucionalista". El líder de Ciudadanos insiste en que hay un acuerdo con esa formación gracias a cuya abstención la líder del PSOE navarro se hizo con la presidencia del Gobierno foral. Desde el PSOE y el Gobierno lo niegan.

155 en Cataluña

El segundo es no indultar a los presos del 'procés' si son condenados y a formar una mesa para hablar de la aplicación del 155 en Cataluña; Rivera la he pedido a Sánchez una reunión para hablar sobre la aplicación del 155 en Cataluña si Quim Torra no acata la Constitución y las leyes.

Impuestos

La última exigencia de Rivera para abstenerse es que Sánchez acepte una nueva política económica, sin subidas de impuestos para familias y autónomos.

Según Rivera, durante la tarde de este lunes se verá con Casado en el Congreso para hablar de su propuesta y dar una solución. Esta reunión coincide con los encuentros que el rey mantiene este lunes y martes con los partidos para ver si puede realizarse una investidura al límite.

Respuesta de Casado y Sánchez

Desde el PP dicen que es Sánchez el que debe responder a Rivera, que Pablo Casado ya le ha hecho esas propuestas y que él, dicne, las ha rechazado.

Pedro Sánchez también ha reaccionado ya. Dice que las razones que da el líder de Ciudadanos ya se cumplen y que, por lo tanto, no hay motivos para impedir la abstención. Pide la abstención técnica a PP y Cs.