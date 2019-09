Cristina Pardo pregunta a Karlos Arguiñano en Liarla Pardo sobre un estudio de la ONU que afirma que para conservar el planeta hay que cambiar los hábitos alimentarios.

"Tenemos que ir tomando cartas sobre el asunto, no debemos abusar de la carne", afirma el conocido cocinero, que, además, destaca que los ciudadanos "tenemos que basarnos en una dieta con productos de 0 kilómetros".

Y es que Arguiñano destaca que "para que un país sea sano, fuerte y siga avanzando feliz debe crecer sano", algo que pasa fundamentalmente por la alimentación. "Lo único que me interesa en una vida en la que ya tengo 71 años es ser feliz y, para ser feliz, no hay nada mejor que llevar una alimentación equilibrada", concluye.

Por otro lado, Karlos Arguiñano contesta a 'Almas Veganas', el colectivo animalista que asegura que los gallos violan a las gallinas: "Me entra la risa, no vamos a empezar a hacer ahora pollos 'in vitro'".

Por último, el cocinero reflexiona sobre la situación política que vive España y muestra su enfado por el bloqueo en el Gobierno: "Que se vayan los que están y vengan nuevos que se preocupen de la gente".