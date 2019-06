Enrique San Francisco: "Los políticos no quieren nada para su país porque sólo quieren el poder"

El actor Enrique San Francisco ha dicho en Liarla Pardo que él es una persona con conciencia social: "Cuando veo el telediario y veo los políticos que tenemos, el desastre de que no se pongan de acuerdo, y me parece terrible, me cabreo".

Además ha asegurado que los políticos de antes "estaban más a la altura que los de ahora" y que en estos momentos "los políticos no quieren nada a su país porque sólo quieren el poder y lo demás les da igual".

En este sentido, San Francisco ha explicado que él elegiría no por partidos, "sino por políticos", algo que considera "más honesto". "Ha ganado un partido determinado, les das el arca de Noé, donde está la pasta y la distribuyen como les apetece, por no decir algo peor", justifica.

El actor denuncia que "los políticos hablan con un despotismo y dicen: 'No me voy a ir, he mangado y voy a seguir mangando'".

Por otro lado, Enrique San Francisco asegura que "el nacionalismo es un cáncer". Él lo considera "un paso atrás, una desgracia porque, en vez de evolucionar, involucionamos".