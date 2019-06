Enrique San Francisco: "El nacionalismo es un cáncer"

Enrique San Francisco ha dicho en Liarla Pardo que no reconoce a la Cataluña actual: "Cuando yo estaba en Barcelona, la ciudad era la capital de España en cuanto a cultura, movimientos culturales y movimientos progresistas".

Además, añade: "El nacionalismo es un cáncer, es un paso atrás sea del tipo que sea, da igual el nacionalismo vasco, el aragonés o el madrileño. Esto es una desgracia porque, en vez de evolucionar, involucionamos".

En este sentido, el actor considera que el debate sobre qué es España es absurdo: "Vivimos en un país muy pequeñito que no tiene mucha importancia, en contra de lo que los demás crean. Me cuesta mucho estar orgulloso de sentirme español".

San Francisco explica que él habla catalán porque lo aprendió en la época en la que estaba en Barcelona y recuerda lo que le ocurrió con un ciudadano alemán: "Me acuerdo que estuve con el director de cine Polański y un alemán que hablaba un castellano correctísimo me dijo que era triste que hubiera estudiado castellano durante tantos años y que luego aquí no entendiera nada".

Preguntado por la monarquía, ha afirmado que no está ni a favor, ni en contra: "Juan Carlos me caía muy bien y Felipe también me cae bien. No me molestan siempre que cumplan la función de vender la marca España por el mundo y que luego haya negocios como hacer el tren en Arabia Saudí".

Por otro lado, Enrique San Francisco ha afirmado en Liarla Pardo que "los políticos no quieren nada para su país porque sólo quieren el poder".