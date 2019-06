El mensaje de David Bustamante a los que se meten con su peso

"Cada uno tiene sus motivos si sube peso. Lo que me parece extraño es que si todos estamos luchando por la igualdad y no se puedan ni se deban decir cosas sobre la mujer, tampoco se deberían decir de un hombre o etiquetarlo por si tiene más peso o no", manifiesta Bustamante.

En este sentido el cantante indica que "hay etapas en las que igual se tiene más ansiedad y hay gente a la que le da porque se le cierre el estómago y a otros les da por comer", incluyéndose a él mismo en el segundo grupo.

"Soy una persona que entreno todos los días y a cualquiera que me llame gordito le animo a que entrene un día conmigo. Otra cosa es que no puedas llevar bien una dieta, no tengo 25 años y cada vez me cuesta más. Pero yo soy cantante, no soy modelo", defiende David Bustamante que critica: "La tele y los móviles nos hacen mucho daño".