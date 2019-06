La reflexión de David Bustamante sobre las redes sociales: "Poner 'jajaja' mientras no te ríes te deshumaniza"

Cristina Pardo pregunta a David Bustamente si cree que las redes sociales han deshumanizado a la sociedad y este responde que "sí". "Cuando vivimos tan aislados y pensamos que estamos acompañados y limitamos nuestras conversaciones a gente que no está presente y no miras a los ojos y no tocas piel y no das la mano... cuando puedes poner 'jajaja' mientras no te ríes, te deshumanizas y nos está haciendo mucho daño", lamenta el cantante.

En este sentido, Bustamante añade: "Si yo te estoy mirando a los ojos y algo no me hace gracia se nota y puedes tener que dar una explicación o dar pie a otra conversación". "Estamos perdiendo eso y es una pena", asegura el cantante.

David Bustamante afirma que no es "especialmente activo" en las redes sociales. "Muchas veces mis fans me meten caña, pero es que hay cosas que no me apetece compartir, hay cosas que son mías", dice el cantante. "Si estoy en pijama viendo Netflix, no me apetece vestirme y peinarme y decir '¡Qué maravilloso día!'. No soy así. Me gusta la verdad, ser de verdad. Si lo subo es porque es natural o porque tengo que contar algo de trabajo", cuenta a Cristina Pardo.