Iñaki López, "muy fan" de la decisión de Zarauz de multar a quienes "lleven la música alta" a la playa: "No a todos nos gusta Omar Montes..."

El presentador de Más Vale Tarde ha reconocido que se "alegra enormemente" de la decisión de Zarauz de multar a quien escuche música con altavoces en la playa, y también celebra que "ahora no vaya a haber colillas en la arena" por la norma de que tampoco se podrá fumar.

Iñaki López ha reaccionado en Más Vale Tarde a la noticia de que Zarauz va a empezar a multar por fumar en la playa. Las sanciones por hacerlo pueden ir desde los 500 hasta los 3.000 euros. Desde el Consistorio defienden que se trata de una medida para proteger el medioambiente, y para respetar a los usuarios que vayan hasta allí. "No se van a encontrar colillas en la arena", ha expresado el presentador.

Sin embargo, no solo se va a multar a quien se encienda un cigarro dentro de la playa, sino también a quienes cocine alimentos, a quienes escuche música con altavoces, e incluso a quienes juegue con la pelota o a las palas cuando la marea esté alta. "Me alegra enormemente. Soy muy fan de la multa al que lleve la música alta a la playa, porque no a todos nos gusta Omar Montes lógicamente", ha comentado López tras escuchar las nuevas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Zarauz.