David Bustamante: "Una bandera o un himno no es de izquierdas o derechas, es lo que nos une a todos"

David Bustamante se muestra indignado con que lanzasen huevos a Marta Sánchez en un concierto en Badalona. "Me parece fatal. Además, Marta es amiga mía, la admiro muchísimo. Lo que no me gusta es que en el tema político nos convirtamos en dos bandos y si no estás de acuerdo con una cosa ya es cualquier cosa", manifiesta el cantante en Liarla Pardo.

"Yo que viajo por todo el mundo, me da envidia cómo la gente protege sus símbolos, los símbolos de todos porque una bandera o un himno no es ni de izquierdas ni de derechas, es lo que nos une a todos", defiende el cantante, aunque puntualiza: "Tampoco nos tiene que obsesionar, ni matarnos por un trapo, pero es la que es y a mí me parece bonita".

En este sentido, Bustamante lamenta que "vivimos en tiempos en donde eres de una forma de ser o de otra y, además, nos volvemos 'hooligans', que es el peligro, porque no dejamos ser a los otros". "O piensas como yo o eres Lucifer. No es así. El diálogo es lo que nos diferencia de los animales salvajes", defiende.