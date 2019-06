David Bustamante: "Un héroe es un niño que da un paso adelante y dice 'basta ya' con el bullying y no graba con el móvil"

El cantante se muestra indignado con el problema del bullying. En concreto, recuerda la noticia de una niña con autismo que fue humillada por su profesores. "¿A dónde vamos a parar?", se pregunta.

"Esta sociedad donde se maltratan en las residencias a los ancianos, donde no tenemos empatía ni cuidado con los niños... Es un mundo de locos y me cuesta tragar saliva porque me pongo en el lugar de los padres y uno no sabe qué hacer, se puede volver loco", asegura David Bustamante.

'Héroes en tiempos de guerra' es el décimo álbum del cantante. Para Bustamante, "un héroe es un niño que da un paso adelante y dice 'basta ya' con el bullying y no graba con el móvil y se ríe porque hay personas que sufren muchísimo a costa de ello", manifiesta.