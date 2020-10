Corinna Larsen ha desvelado nuevos detalles sobre su relación con el rey emérito Juan Carlos I en una entrevista en 'OK Diario'. La periodista experta en Casa Real Carmen Enríquez, ha valorado en Liarla Pardo estas declaraciones.

"Esta señora está actuando tan a la desesperada que no se ha dado cuenta de que está adoptando una estrategia equivocada. Por ejemplo, afirma de la reina Sofía que no era su rival y después la hace la cabeza de una conspiración para que Juan Carlos abdicara y su hijo llegara a ser rey", ejemplifica la periodista.

Así, Enríquez explica que la que fuera amiga del rey va "demasiado lejos" al presentar así a una reina Sofía que, dice, ha tenido un comportamiento "digno y ejemplar" durante toda su vida.

En este sentido, advierte que "cuando uno pone en marcha el ventilador para esparcir la porquería de los demás tienes que tener cuidado porque los ventiladores giran y la porquería cae sobre ti". "Ella se ha equivocado y está contando intimidades que no vienen a cuento", añade.

La periodista también ha abordado cómo se estará tomando estas declaraciones Juan Carlos I, fuera de España desde hace meses. "Creo que si está al tanto de lo que Corinna dice, si le queda un poco de sentido común se estará arrepintiendo muy mucho de haber comenzado una relación con una persona que es la deslealtad personificada", valora la experta.

También cree que en la entrevista concedida al medio de Eduardo Inda, Corinna deja a los españoles y al país "a caer de un burro". "No deja títere con cabeza", asegura.

"Dice que la familia del rey fue como una empresa de 40 años de antigüedad, como una mafia, es bastante abracadabrante y muy dañino. Me asombra la capacidad que tenemos en este país para no revelarnos contra una señora que nos pone de país poco democrático y que dice que la Casa Real cree que no tiene que dar explicaciones a nadie. Son cosas que son pura fantasía", concluye la periodista.