Artur Mas: "Puigdemont tiene que asumir las responsabilidades y consecuencias de sus actos"

Artur Mas reconoce que se arrepiente "de muchas cosas" que hizo durante su etapa como president de Cataluña. Eso sí, defiende que "siempre" le dijo la "verdad a los catalanes".

Al ser preguntado por si engañó cuando dijo que una Cataluña independiente seguiría en la UE, el expresident defiende que la UE hizo "declaraciones" pero luego actuarían diferente.

El expresident de Cataluña asegura que no se siente traicionado por Puigdemont: "Yo le di mi leal opinión cuando se me pidió, no se siguió y a partir de ahí la política es eso. Yo escuché a mucha gente y no hice caso". También reconoce que "hubiera hecho cosas claramente distintas de las que hizo Puigdemont".

Artur Mas reconoce la "disfunciones internas" en el PDeCAT: "Hay tensión pero creo que riesgo de fractura no"

Artur Mas insiste en que los bancos "estarían ahí" con una Cataluña independiente (aunque la realidad le desmiente)

Artur Mas corrobora la declaración de Trapero en el juicio del procés: "La Policía advierte de los riesgos"

Artur Mas no aclara si retiraría los lazos amarillos: "Intentaría hacer entender que no son un símbolo político"

Artur Mas hace autocrítica de su etapa como president: "Fijé unos plazos acelerados para llegar a la independencia"

Artur Mas se defiende frente al informe de la Guardia Civil que lo implica en el 1-O: "¿Qué iba a decidir yo?"