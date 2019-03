Artur Mas se defiende frente al informe de la Guardia Civil que lo implica en el 1-O: "¿Qué iba a decidir yo?"

Un informe de la Guardia Civil implica a Artur Mas como la persona que contrató a la empresa T-System para el referéndum 1-O, la empresa que dio soporte informático a la consulta.

El expresident niega su implicación aunque reconoce su trato con la empresa: "Como consejero de Economía tuve mucha relación con esta empresa".

Eso sí, Artur Mas defiende que no tenía ningún poder de decisión en el 1-O porque no tenía ningún cargo: "Una persona que ya no está en el Gobierno no puede decidir nada. No tengo ningún cargo institucional, ¿qué voy a decidir yo?".

"Me han caído tantas y tengo tantas encima que no me va a preocupar ahora un informa más de la Guardia Civil cuando se cómo se hacen los informes y cuando fui objeto en su momento por parte de unidades de la Policía de informes falsos en el tema Villarejo", asegura Artur Mas.

