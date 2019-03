Artur Mas corrobora la declaración de Trapero en el juicio del procés: "La Policía advierte de los riesgos"

Aunque la declaración de Josep Lluis Trapero, exjefe de los Mossos, cayó como un jarro de agua fría para el independentismo, Artur Mas le ha defendido.

El expresident dice que "la Policía advierte de los riesgos que puede haber en cualquier circunstancia" y "cuando hay 2,5 millones de personas puede pasar cualquier cosa".

Eso sí, dice que no había gran diferencia entre el referéndum de noviembre de 2014 y el del 1-O: "El 1-O era algo muy gordo, pero no más especial que el de noviembre 2014". "En este acto total de transparencia de Trapero, dijo que los 17.000 Mossos no estaban bajo las directrices estrictas de un Gobierno que les conminaba a hacer eso y no lo otro", dice Mas.

Además, el expresident Mas vuelve a insistir en que los independentistas presos "son presos políticos como una catedral" porque "organizar un referéndum en España no es delito, lo dice el Código Penal".

