Artur Mas no aclara si retiraría los lazos amarillos: "Intentaría hacer entender que no son un símbolo político"

La Junta Electoral ha sentenciado que se deben retirar todo símbolo independentista, entre los que se encuentran los lazos amarillos, de las fachadas públicas. El president Torra ya se ha negado, aunque algunos Ayuntamientos ya han comenzado a retirarlos.

Artur Mas reconoce que si "fuera presidente" se "encontraría con el conflicto de intereses que se encuentra Torra". El expresident dice que "hay resoluciones del Parlament que dicen que hay que mantener esos lazos", por lo que hay un "conflicto entre la Junta Electoral y el Parlament".

El expresident no aclara si los retiraría o no. Mas asegura que "llamaría al presidente del Parlament" para evaluar "lo que dice la Junta Electoral y el Parlament e intentaría llegar a un acuerdo". Además, el expresident ha añadido que "los lazos son algo que no es equiparable a un movimiento político" como puede ser "la estelada que es una bandera independista".

