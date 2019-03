Artur Mas reconoce la "disfunciones internas" en el PDeCAT: "Hay tensión pero creo que riesgo de fractura no"

Al ser preguntado por si las listas que ha presentado Puigdemont a las elecciones son las correctas para buscar un diálogo con el Estado, Artur Mas recuerda que "Puigdemont le ofreció a Rajoy poder acordar en un referéndum y la respuesta de Rajoy fue no".

"Si busca el diálogo pero no para cualquier cosa", dice Mas. Que asegura que abala "las listas como la mayoría de la gente del PDeCAT". Eso sí, también reconoce que en el partido "hay tensión, disfunciones internas, pero no riesgo de factura porque este movimiento se va a reagrupar entorno a la marca Junts per Catalunya".

