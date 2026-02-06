Llamazares, de cara a las elecciones en Aragón: "En el debate de Vox y PP, se muestra en forma de comedia lo que es una tragedia"

El político Gaspar Llamazares analiza en este vídeo la relación entre PP y Vox a propósito de la inminente cita de las elecciones autonómicas de Aragón.

Faltan apenas dos días para las elecciones de Aragón, que se celebran este domingo 8 de febrero y este viernes se celebrarán los cierres de campaña. La tensión entre PP y Vox se palpa en las redes sociales, lanzándose los trastos entre unos y otros.

El PP recalca a Santiago Abascal que quien le critica es gente de su propio partido y le exige no focalizar sus "miserias" en los 'populares'. "Hasta aquí hemos llegado", escribe el PP que en dos días sabrá si necesita de nuevo a Vox en Aragón.

"En el debate entre PP y Vox se muestra en forma de comedia lo que es una tragedia", afirma contundente en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, el político Gaspar Llamazares, portavoz de Convocatoria por Oviedo.

Esta relación, añade, "es una relación en la que la ultraderecha quiere acabar con la derecha orgánica, quiere acabar con ella para acabar también con la democracia. Lo hemos visto en Estados Unidos y es como una comedia, pero trasciende como parte de una tragedia, en el fondo", sentencia Llamazares.

