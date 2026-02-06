Ahora

Análisis

Llamazares, de cara a las elecciones en Aragón: "En el debate de Vox y PP, se muestra en forma de comedia lo que es una tragedia"

El político Gaspar Llamazares analiza en este vídeo la relación entre PP y Vox a propósito de la inminente cita de las elecciones autonómicas de Aragón.

Llamazares

Faltan apenas dos días para las elecciones de Aragón, que se celebran este domingo 8 de febrero y este viernes se celebrarán los cierres de campaña. La tensión entre PP y Vox se palpa en las redes sociales, lanzándose los trastos entre unos y otros.

El PP recalca a Santiago Abascal que quien le critica es gente de su propio partido y le exige no focalizar sus "miserias" en los 'populares'. "Hasta aquí hemos llegado", escribe el PP que en dos días sabrá si necesita de nuevo a Vox en Aragón.

"En el debate entre PP y Vox se muestra en forma de comedia lo que es una tragedia", afirma contundente en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, el político Gaspar Llamazares, portavoz de Convocatoria por Oviedo.

Esta relación, añade, "es una relación en la que la ultraderecha quiere acabar con la derecha orgánica, quiere acabar con ella para acabar también con la democracia. Lo hemos visto en Estados Unidos y es como una comedia, pero trasciende como parte de una tragedia, en el fondo", sentencia Llamazares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La exconcejala de Móstoles encarga a sus abogados que interpongan una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde y la cúpula del PP de Madrid
  2. El PP de Aragón incorpora al agitador ultra Vito Quiles y a los cantantes de extrema derecha 'Los Meconios' en su acto de fin de campaña
  3. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja más de 7.000 desalojos en Andalucía y mantiene avisos activos por lluvias en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla
  4. Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras acabar sin acuerdo la tercera reunión con Puente
  5. El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante
  6. Detenido por abusar de su hija menor y retransmitirlo en directo en vídeo a cambio de dinero virtual y popularidad