Un violador reincidente en la calle: medio centenar de denuncias, una condena y los magistrados siguen sin ver riesgo de fuga de Manuel Blanco

Los detalles Tres mujeres pudieron demostrar en los tribunales haber sido víctimas de agresiones sexuales de este guía turístico, al que se condenó a más de ocho años de prisión. Él recurrió y está en libertad provisional.

Manuel Blanco, apodado 'el depredador de Sevilla', está en libertad provisional pese a que casi 50 mujeres lo acusan de agresiones sexuales. Tres de ellas han demostrado su culpabilidad en tribunales, resultando en una condena de ocho años y medio de prisión. Blanco ha recurrido la sentencia, lo que le permite estar libre con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. Gabrielle Vega, una de las víctimas, fue clave al denunciar su caso públicamente, lo que motivó a otras mujeres a compartir experiencias similares. Una serie documental en Netflix, coproducida por Atresmedia y Newtral, detalla este caso.

Manuel Blanco, conocido como 'el depredador de Sevilla', está ahora mismo en libertad. Un régimen que disfruta, pese a que casi medio centenar de mujeres han asegurado que fueron agredidas sexualmente por él. De hecho, tres de ellas lo han demostrado en los tribunales, derivando en una condena a de ocho años y medio de prisión por, entre otras cosas, violar a una de estas mujeres.

Un dictamen que recurrió y que le permite encontrarse en libertad provisional con medidas cautelares. En concreto, le han retirado el pasaporte y tiene que presentarse cada semana en los juzgados. En definitiva, un violador reincidente, pero sin riesgo de fuga a ojos de los magistrados.

Una serie de abusos que se repitieron durante años y que salieron a la luz gracias a una mujer valiente que nunca tendría que haber pasado por eso, pero que reunió el coraje necesario para dar la cara. Se trata de Gabrielle Vega, una de sus víctimas, que denunció lo ocurrido en una televisión estadounidense.

Ella había venido a España a estudiar y contrató un viaje 'low cost' con la empresa de Manuel Blanco. Viajó con él y dos amigas más a Marruecos. Fue allí cuando Gabrielle denuncia que las emborrachó, y que a ella la forzó a hacerle una felación. Además, denuncia que cuando estaba incosciente la penetró analmente.

Fue cuando Gabrielle hizo pública su historia que comenzaron a llegarle decenas y decenas de mensajes de otras mujeres que aseguraban haber vivido situacionessimilares con él. Mujeres estudiantes de distintas partes de Estados Unidos (EEUU, que no se conocían entre sí y que narraban todas el mismo modus operandi.

Uno de estos relatos, no obstante, llegó a través de la madre de la presunta víctima, puesto que ella murió al caer accidentalemnte de la terraza de Manuel Blanco. Ella tenía un nivel de alcohol en sangre 2,99 gramos, es decir, rozaba el coma etílico; mientras que Manuel dio 0,0 en la prueba de alcoholemia. La denuncia fue archivada por la vía penal, y Blanco solo fue condenado como responsable civil por el mal estado de la terraza. Una sentencia que, por cierto, también ha recurrido.

La historia de estas dos víctimas, así como la del resto se han convertido en una serie documental que se ha estrenad en Netflix con la coproducción de Atresmedia y Newtral. 'El depredador de Sevilla' aborda todos los detalles de este caso adentrándose en las investigaciones y los testimonios de las chicas.

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