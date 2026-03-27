El caso del depredador de Sevilla: así actuaba el guía turístico que violó a varias turistas dejándolas semiinconscientes

El contexto Manuel tenía una agencia de viajes en Sevilla donde organizaba estancias en el extranjero para jóvenes estadounidenses. Viajes que aprovechaba para agredir a las jóvenes después de ganarse su confianza. En abril del año pasado fue condenado a nueve años de prisión por tres agresiones sexuales.

Manuel Blanco, condenado a nueve años de prisión por agresiones sexuales a turistas estadounidenses, sigue en libertad mientras espera la resolución de su recurso en la Audiencia de Sevilla. Durante el juicio, los investigadores describieron el estado de semiinconsciencia de las víctimas, quienes recordaban flashbacks de las agresiones. Blanco dirigía la agencia Discover Excursión, donde ganaba la confianza de las jóvenes antes de agredirlas. Las denuncias comenzaron en 2018 tras el testimonio de Gabriel Vega en televisión. Cerca de 50 jóvenes han denunciado el mismo modus operandi. El documental "El depredador de Sevilla" explora estos casos y testimonios.

Manuel Blanco está condenado a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a varias turistas estadounidenses pero aún sigue libre esperando respuesta a su recurso en la Audiencia de Sevilla.

Retorciéndose en su asiento, sonriendo irónicamente a veces, Manuel Blanco escuchó en el juicio a los investigadores describir el estado de las jóvenes estadounidenses a las que agredió sexualmente. "Hablan de estados de semiinconsciencia en el que recuerdan flashbacks, escenas en las que abrían los ojos y veían a otra amiga suya en un sillón completamente desnuda", contaron mientras Manuel sonreía.

Manuel tenía una agencia de viajes en Sevilla, Discover Excursión, donde organizaba estancias en el extranjero para jóvenes estadounidenses. Viajes que aprovechaba para agredir a las jóvenes después de ganarse su confianza.

Todo empezaba con juegos con connotaciones sexuales para que bebieran alcohol y fueran más vulnerables. "Proponiéndoles que se pusieran más cómodas, que siguieran bebiendo, que se cambiaran de ropa...", explicó una de las investigadoras.

Durante años ninguna joven denunció hasta que en 2018 Gabriel Vega denunció en un programa de televisión estadounidense las agresiones que sufrió en un viaje de estudios a Sevilla en 2013.

"Fui aturdida al baño y me siguió, estoy segura al 100% de que me violó. Me levanté al día siguiente no podía caminar, me acordé de sus manos tocándome", contó la joven. Tras ella se sumaron más: cerca de 50 jóvenes denunciaron públicamente el mismo modus operandi de este guía turístico con trazas de depredador sexual.

'El depredador de Sevilla', producido por Atresmedia y Newtral, se ha estrenado en Netflix y próximamente se verá en Atresmedia. El documental se adentra en las investigaciones y los testimonios de las chicas. La Audiencia Nacional le condenó por tres agresiones sexuales -la de Gabriel en Marruecos y de otras dos jóvenes en Portugal- a nueve años de prisión en abril del año pasado, pero presentó un recurso. A la espera de resolverlo, Manuel sigue en libertad.