Los científicos no paran de repetir un mensaje en las últimas horas. Cuidado con los gases tóxicos si la lava del Cumbre Vieja llega al mar. Porque ya hay precedentes de víctimas, pero, sobre todo, las oficiales y las que no. Si no, que se lo digan a la familia de Francisco José Felipe.

Felipe, un vecino de La Palma que se acercó en 1971 al volcán Teneguía en varias ocasiones para capturar el fenómeno con el objetivo de su cámara de fotos, falleció intoxicado. Sin embargo, nunca fue reconocido como víctima.

Esa categoría habría marcado un antes y un después diferente en la vida de la familia Felipe Martell. Así lo ha contado su hija Carmen a laSexta Clave: habrían permitido a su madre y sus ocho hermanos optar a ayudas institucionales que nunca tuvieron.

Llevó a su mujer e hijos

En aquel momento en el que Francisco José Felipe fue a contemplar el Teneguía, como otros tantos curiosos, la sensación de peligro era tan inexistente que incluso él mismo llevó a sus hijos y a su mujer a que vivieran la erupción desde cerca. Pero él fue quien visitó el volcán en más ocasiones.

En el vídeo de arriba puede ver diversas imágenes de Felipe, como una mirando hacia el volcán semanas antes de su fallecimiento, o con toda la familia.

Juan Acosta, la víctima sí reconocida y única oficial

La otra víctima, sí reconocida, es Juan Acosta. Tenía 37 años y, como recoge el archivo del periódico La Vanguardia, falleció el 25 de noviembre de 1971. Casualmente, era el día de su cumpleaños.

Él y su cuñado fueron a pescar a tan solo 2 kilómetros de las corrientes de lava. Lo llevaron al hospital GF6 pero ingresó cadáver. Dejó a su esposa embarazada y a 5 hijos, el mayor tenía entonces 11 años.