Finalmente cedió. María Guardiola tendrá a Vox sentado en su gobierno. Sus palabras estas semanas la perseguirán. Pero cuando un partido como el PP nacional pone toda su maquinaria a trabajar en una dirección es casi imposible resistir. Este es el camino de Guardiola del no al sí: ¿mentira o rectificación?

Pacto con Vox

Antes: "Yo no puedo dejar entrar en gobiernos a aquellos que niegan la violencia machista. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca. Yo no voy a firmar un acuerdo de gobierno ni un pacto asimétrico y lleno de condiciones. No voy a regalar consejerías".

Ahora: "Tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa. Que Vox participe en el futuro gobierno de la Junta de Extremadura. Es también condición de este acuerdo la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural".

La palabra dada

Antes: "Solamente tengo mi palabra y mi trabajo. Cuando uno hace una promesa debe cumplirla. El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio".

Ahora: "Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Soy consciente de que ahora hay mucha gente decepcionada. Es preferible a que me frustre yo a que frustre el futuro de los extremeños".