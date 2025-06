Triple traviata en el Supremo: así preparan su estrategia Ábalos, Koldo y Cerdán

Mientras el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente prepara su batería de preguntas para intentar dar luz a las supuestas corruptelas del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdánpreparan su particular repertorio ante el juez. Los tres supuestos cabecillas de la trama ya estarían dando pasos para tener lista su estrategia de defensa.

Así, al exministro socialista no le pilla de primeras tener que declarar ante el juez, algo que ocurrirá el próximo lunes. Ábalos ya ha testificado en otras dos ocasiones y siempre ha mantenido la misma línea: es inocente y jamás ha participado de ninguna financiación irregular. Para Ábalos todo es una cacería política y una investigación prospectiva y dice sentirse utilizado por Cerdán y Koldo. Algo que abra la puerta a que cante la traviata con nuevas informaciones.

El exsocialista no ha dudado en indicar este viernes que sus supuestos compañeros en el entramado criminal "venían con una dinámica previa" de corrupcióndesde Navarra y le presionaron para influir en adjudicaciones de obras.

Por su parte, Koldo ha decidido contratar un nueva abogada, Leticia de la Hoz, la que hasta ahora defendía a su exmujer, por divergencias derivadas del último informe de la UCO. Es su tercer cambio de letrado y su segunda declaración. El exasesor de Ábalos, que también testifica el lunes, incluso baraja acogerse a su derecho a no declarar. Apunta a que podría hacerlo porque la Guardia Civil le niega la devolución de declaraciones que encontraron en su casa.

Eso sí, lo que se desconoce es si seguirá defendiendo a capa y espada a Ábalos, del que incluso ha llegado a decir que era su como parte de su familia. Hasta ahora, Koldo se ha desvinculado siempre del cobro de comisiones y llegó a decir que el piso de Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos, presuntamente pagado por la trama, lo pagaba él.

Mientras tanto, Cerdán ha tensado la cuerda este viernes para aplazar su declaración al día 30, ya que estaba prevista para este día 26. El exsecretario de Organización del PSOE ha amenazado con no declarar si no se le concedía este tiempo en el que, previsiblemente, se dedicará a preparar su defensa centrada en proclamar su inocencia tras asegura que no se reconoce en los audios.