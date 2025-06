Los indicios y las sospechas sobre Servinabar que llevan al Supremo a investigar a su administrador

A la lista de investigados del Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, más allá de Santos Cerdán, se suman los cinco empresarios que aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Leopoldo Puente los ha citado a declarar la primera semana de julio y entre ellos, se encuentra el dueño de Servinabar 2000, una empresa que con diez empleados se llevaba contratos públicos millonarios.

De hecho, son varios los indicios y muchas las sospechas que rodean a esta empresa administrada por Joseba Antxón. Pese a su reducido tamaño la compañía se ha hecho con grandes adjudicaciones de obras públicas como la del túnel de Belate, en Navarra. En este caso, lo hizo junto a otras dos empresas. Una de ellas, la multinacional Acciona y la otra Osés, una de las principales compañías del sector navarro.

De Servinabar, en cambio, poco se sabía en el momento de la contratación. Ahora, sí que se conocen más detalles de esta sociedad como, por ejemplo, que en cinco años consiguió multiplicar casi por nueve sus beneficios o que, al parecer, Santos Cerdán era dueño. Al parecer, puesto que la compañía emitió un comunicado hace unos días negando tal extremo.

Varios indicios y muchas sospechas

Nota informativa que firmaba Joseba Antxón, pese a que la UCO encontró en el registro de su vivienda una escritura de compraventa privada entre él y el ex número tres del PSOE. Además, los investigadores tienen la lupa puesta sobre este empresario vasco por su activa relación con Cerdán y Koldo García. Prueba de ello, es una nota de Koldo en la que se podía leer: "Temas con Antxón. Si consigo obras cuánto me paga por conseguir y cómo se me paga".

Eso sí, hay más. En los audios incautados por la UCO en el registro de la casa del exasesor del exministro Ábalos en febrero de 2024, hay referencias a él. "Y el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? (...) Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más", le decía Koldo al que era su jefe entonces.

Joseba Antxón, "Guipuchi" para los amigos

También en los mensajes entre Cerdán y Koldo analizados por los agentes se habla de adjudicaciones, con referencias a Antxón como "Guipúzcoa", "Guipuchi", Guipu", "Gui" o, simplemente, "G", por ser de la provincia vasca. "¿Qué obras iba a hacer Gui?", le preguntaba Cerdán a García, ante lo que el último le respondía que "Arena. La obra de adecuación del panadero". También así se referían a él.

Varios indicios y muchas sospechas que han llevado a la empresa a quitar el cartel de su fachada, además de abrir la puerta al empresario al Alto Tribunal. Junto a él también declararán ante el juez Puente José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez y Fernando Agustín Merino Vera.